L’incendio è scoppiato in sala, nella stanza, riverso a terra, c’era un uomo di 57 anni. Stefano Baldoni viveva da solo in quell’appartamento in centro a Fermo, al vicolo XI. Da quanto risulta lo avrebbe acquistato da poco. Dopo l’allarme lanciato per il fumo che usciva dalle persiane, i primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Fermo, che si sono fatti largo tra le fiamme per portare all’esterno il 57enne.

E’ stato consegnato ai sanitari che hanno provato a lungo a rianimarlo ma che non sono riusciti a strapparlo alla morte. Ora sarà l’autopsia a chiarire se sia stato un malore a causare la caduta oppure se l’uomo sia rimasto intossicato dal fumo, sprigionato dall’incendio. Anche sul rogo gli inquirenti sono al lavoro: l’appartamento è stato posto sotto sequestro.