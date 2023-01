Le imprese vorrebbero assumere, ma non trovano i lavoratori con i profili giusti per le loro esigenze. Capita così che nelle Marche, per il mese di gennaio, il 48% delle assunzioni richieste non andrà a buon fine per questo motivo. Lo evidenzia la Cna Marche analizzando i dati Unioncamere Excelsior elaborati dal Centro Studi dell'associazione artigiana