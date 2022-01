Per la prossima settimana la zona arancione è sventata. Il tasso di occupazione sia delle terapie intensive che dei posti letto Covid in area medica sono, seppur di poco, sotto la soglia di guardia per far sì che scatti il cambio di colore. I numeri oscillano: nelle ultime 24 ore si registrano sette ricoveri in più, ma contestualmente anche 39 persone dimesse, mentre in attesa nei pronto soccorso ci sono 43 pazienti positivi da smistare. Sale invece ancora il numero dei decessi: sei in più nelle ultime 24 ore. Si tratta di cinque donne e un uomo, tra gli 86 e i 94 anni, gran parte della provincia di Pesaro Urbino e tutti con patologie pregresse. Sale ancora, ma in maniera non esponenziale, l’incidenza. Siamo a quasi 3000 casi ogni 100 mila abitanti. Più di 5800 i casi di contagio nelle ultime 24 ore, di cui 662 con sintomi. La provincia con il più alto numero di contagi resta quella di Ancona.