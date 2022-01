Se di questi tempi la stangata in bolletta è croce di tutti, è ancora più beffarda se arriva per un immobile chiuso da sei anni per il terremoto del 2016. In questo inizio 2022, infatti, stanno arrivando vecchie fatture arretrate e anche le nuove, in alcuni casi su case inagibili. In questa fase stanno arrivando tutte insieme per un vero e proprio salasso. Scrive Diego Camillozzi dell’associazione "La Terra Trema Noi no" sollevando un altro problema: in alcuni casi stanno arrivando fatture di vecchie bollette anche del 2013 che spesso le persone non sono in grado di dimostrare di aver pagato, perché magari i bollettini sono stati perduti nel trambusto del sisma e nelle case rimaste in gran parte inagibili e in altri casi i gestori non applicherebbero le tariffe agevolate e le rateizzazioni previste per l’area del cratere.