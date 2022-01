"La posizione di Caterpillar spiegano i rappresentanti sindacali appena usciti dall'incontro in remoto con i Ministeri e e i vertici dell'azienda – è insoddisfacente, soprattutto per la posizione dell'azienda".

In cambio di un ammortizzatore sociale che potrebbe durare 12 mesi, Caterpillar ha chiesto i licenziamenti per tutti i lavoratori che non troveranno occupazione. "Inaccettabile ipotizzare un accordo per licenziare persone, mentre si sta cercando di mantenere i posti di lavoro". Giudizio negativo anche da parte del Mise.

La diretta di Laura Meda con l'intervista a Mirco Rota, responsabile nazionale Fiom CGIL.