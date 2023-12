Si conclude la dodicesima edizione della rassegna festival DIALETTIAMOCI nel teatro di Caldarola con la premiazione delle compagnie insieme alla musica e al canto di Marco Meo e Cristian Latini.

Presenti tutti i sindaci dei comuni organizzatori (Luca Maria Giuseppetti, Giuseppina Feliciotti, Silvia Pinzi, Carla Budassi e Massimiliano Miicucci), le compagnie teatrali con i loro attori e registi, Mauro Molinari della Uilt Marche e Nazzareno Ortenzi di Oro della Terra, le due splendide conduttrici Ester De Troia e Alessandra D’Oria hanno elencato i premi che la giuria ha assegnato ai partecipanti e la commedia che il pubblico ha premiato col suo voto.

Il sabato precedente il teatro di Caldarola aveva ospitato una interessante conferenza spettacolo, IL DIALETTO E I SUOI PARLANTI, cui hanno assistito gli studenti dei licei di Macerata e Tolentino e quelli di terza media di Caldarola e Belforte: si è parlato di dialetto, da parte di Tania Paciaroni, ricercatrice dell’Università di Monaco, ma soprattutto si sono gustati gli interventi attoriali de I PARLANTI (Carlo Pagnini, Adriano Marchi, Rita Papa, Silvano Fazi, Giampiero Piantadosi, Gianfranco Fioravanti, Mario Maurizi, Agostino Regnicoli e Fabio Macedoni), cioè tutte quelle persone, artisti, che il dialetto lo maneggiano, lo scrivono, lo raccontano e lo trattano, provenienti da tutta la regione: una testimonianza dal vivo del dialetto, coordinata da Agostino Regnicoli medesimo con intermezzi musicali di Marco Pietrzela; unanime l’apprezzamento di dirigenti (erano presenti le dirigenti Simona Sargolini e Angela Fiorillo), dei prof accompagnatori (Raffaella Lattanzi, Alessandra Maggi, Raffaela Leonardi, Cristina Lembo, Paola Giacobelli) e degli studenti tutti.

Torniamo alla rassegna, organizzata appunto dalla Compagnia Valenti in collaborazione con i comuni di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona, con il patrocinio di Regione Marche, Pro Loco Caldarola e col sostegno economico di Oro della Terra, Infissi Design, Rütthen, BCC Banca dei Sibillini, Malagrida Manifatture, ASSM Tolentino, Valbeton e UILT Marche, che ha sancito il successo del genere dialettale e il gradimento del pubblico. Dopo uno scambio iniziale di piccoli oggetti ricordo fra gli amministratori e i rappresentanti delle compagnie (geniale il siparietto sulle vernacce fra Luca Giuseppetti e Silvia Pinzi) è iniziata la premiazione. I premi, illustrati da Scilla Sticchi, sono stati molto apprezzati. La realizzazione si chiama DIETRO LA MASCHERA ed è nata dalla collaborazione fra l’artista Aurora Paccasassi e i ragazzi del progetto TUTTINCLUSO Macerata. L’opera è l’unione tra due tecniche: una figurativa e l’altra ispirata all’action painting. Ogni singolo schizzo di colore è la libera espressione

È stato assegnato un Premio Giovani al Gruppo Teatrale L’ALTERNATIVA di San Severino Marche e alla FILODRAMMATICA PIORACHESE, per aver impiegato dei giovanissimi interpreti nelle loro commedie. Poi gli altri premi:

Menzione Speciale Giovani

Francesca Vasquez – Nicola Cassarino L’alternativa

Alessandro Sabbatucci Filodrammatica Piorachese

Migliore Scenografia

Gruppo Teatrale L’alternativa

Migliori Costumi ex aequo

Il Focolare

Lucaroni

Attore Non Protagonista

Maurizio Conti Lucaroni

Attrice Non Protagonista

Rita Papa Il Focolare

Migliore Attrice Caratterista ex aequo

Patrizia Boldrini Filodrammatica Piorachese

Rosella Marsili Dieci Donne Mamme Matte

Migliore Attore Caratterista

Gianluca Sabbatini Piorachese

Attrice Protagonista

Luisella Tamagnini Piorachese

Attore Protagonista

Pietro Romagnoli Lucaroni

Migliore Regia

Rita Papa Il Focolare Loreto

Migliore Spettacolo Trofeo 5 Comuni

Lu Vaùlle La Nuova Belmonte Piceno

Gradimento Pubblico

La Vecchiaia È Più Tranquilla Se La Passi A Villa Arzilla/Lucaroni Mogliano

Unanime il plauso espresso da tutti partecipanti, un velato accenno di commozione in alcuni, una gioia estrema in latri, qualche muso lungo in altri ancora. Ma è così sempre, la competizione. Il sindaco Giuseppetti ha ringraziato tutti e si è detti felice per la riapertura del teatro, unico luogo di aggregazione rimasto, dove si può parlare.

“Ci diamo appuntamento alla tredicesima edizione – ha dichiarato in chiusura Fabio Macedoni, presidente della Compagnia Valenti – mentre felicemente prendiamo atto del successo di questa appena terminata. Un grazie grandissimo a tutto il pubblico presente, alle compagnie, agli sponsor e ai sindaci; in particolare a Luca Giuseppetti, per questo immane sforzo di riaprire il teatro. Sarà un segnale di speranza, di vita, di socialità, di fratellanza. Sarà un posto dove si potranno ritrovare tutti coloro che hanno a cuore il confronto, il dibattito, la dialettica, l’insegnamento dei classici, antichi e moderni”.

Prossima rassegna che sta partendo, a Caldarola, IL GUSTO DEL TEATRO, sesta edizione. Periodo fra febbraio ed aprile.