Lei magistrato lui avvocato, insieme da molti anni con un figlio 15 enne, "una famiglia a modo" dicono i vicini di casa in viale Zara a Pesaro, una famiglia quasi perfetta, almeno così appariva a chi osservava dall'esterno.

Eppure la vita della 51enne Francesca Ercolini, morta suicida lo scorso 26 dicembre, così perfetta non lo era affatto. Chi la conosce un po' meglio parla di una donna estremamente riservata, i cui occhi nascondevano sempre un velo di tristezza.

Secondo indiscrezioni la donna aveva già tentato il suicidio alcune settimane prima della morte, ad accorgersi della situazione la donna delle pulizie della famiglia, che aveva allertato la madre di lei. Ed è stata proprio la madre, che vive a Campobasso, a far partire le indagini dopo quel misterioso suicidio, fornendo agli investigatori chat e video da cui emergerebbero chiari episodi di violenza domestica.

Le violenze, fisiche e psicologiche, si sarebbero perpetrate nel tempo fin dal 2017 e sarebbero peggiorate a partire dal 2021, lasciando la donna sempre più isolata, anche nel rapporto col figlio adolescente. Ora la Procura ordinaria dell’Aquila e la procura dei minorenni , competenti per fatti che riguardano i magistrati attivi nelle Marche, stanno per chiudere le indagini nei confronti di marito e figlio con l'accusa di maltrattamenti per il primo e di concorso per il secondo.

Nessuna correlazione invece è stata ipotizzata dalla procura con il suicidio di Francesca, che resta per molti però un gesto inspiegabile. Intanto la casa di Viale Zara dove Francesca ha trovato la morte è stata affittata, padre e figlio da diversi mesi vivono altrove.