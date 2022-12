Sono 1160 i richiedenti asilo registrati dalla questura di Ancona da gennaio ad oggi, persone a cui la questura di Ancona ha dato un nome e un volto e soprattutto aiuto e accoglienza, offrendo loro un tetto presso apposite strutture.

Un lavoro straordinario quello condotto dalla questura nell'ultimo anno, che contestualmente ha lavorato anche alle espulsioni dei non aventi diritto, 72 gli ordini di espulsione del prefetto, 28 gli accompagnamenti in frontiera di persone indesiderate.

Grande lavoro in particolare è stato condotto per l'accoglienza dei profughi ucraini, oltre 1400 quelli giunti sul nostro territorio, ben 772 minori, assisiti fin da subito tramite percorsi e spazi dedicati.

Un lavoro, che però non termina mai. Diversi infatti sono ancora i richiedenti asilo provenienti da pakistan e afghanistan che non hanno un tetto, ne un posto dove lavarsi, costretti purtroppo a vivere per strada in attesa di un aiuto, dormendo spesso all'aperto e senza riparo alcuno

Per loro e per tutte le persone senza fissa dimora è attivo da oggi e fino al 28 febbraio 2023 s il Piano Provinciale per il Freddo, coordinato dall'Asp Ambito 9.

Per far fronte alla stagione invernale sono previsti posti letto in più nelle strutture di accoglienza, da Jesi a Falconara, da Osimo a Senigallia. I posti in più sono 37 che vanno ad aggiungersi ai 56 già attivi, un passo in avanti ma, spiegano dall'ambito sociale 9, ancora insufficiente a far fronte a tutte le richieste.