In occasione del 50esimo anniversario della vittoria del Bangladesh, che cade il 16 dicembre, gli studenti della scuola “Imparo L’Italiano” raccontano la storia dell’indipendenza del giovane paese nella lingua del paese dove vivono.

“Imparo L’italiano” è un progetto formativo di scuola online nata 9 mesi fa, da un’idea della giovane anconetana Umma Salsabil Jahan e Rony Hossain , di Roma. Durante le seguite dirette sui social, attraverso Facebook e Zoom, i due giovani di origine bengalese insegnano la lingua e la cultura italiana.

Dicono Umma Salsabil Jahan e Rony Hossain : “Siamo ragazzi di seconda generazione cresciuti in Italia e attualmente stiamo studiando e lavoriamo in Italia ma cerchiamo anche di dare un contributo per l’integrazione con il nostro progetto. Gli studenti si collegano da tutta Italia. Abbiamo iniziato durante l’emergenza pandemica e abbiamo toccato punte di 150 studenti. Alcuni di questi hanno partecipato al progetto video per raccontare la storia dell’Indipendenza del Bangladesh in Italiano in occasione del 50esimo. Anche per far conoscere all’esterno le nostre tradizioni.

Dice Umma Salsabil Jahan: “Non basta solo conoscere la lingua e cultura italiana, è necessario anche farsi riconoscere nel paese in cui si vive, per raccontare la storia e i valori del proprio paese”.