A distanza di appena due mesi dall’apertura di Gualdo, Banca Macerata aggiunge ancora un altro tassello al suo ambizioso progetto di sviluppo “a macchia d’olio” che, attraverso un processo di crescita attento e razionale, la porta ad insediarsi in un altro Comune dell’entroterra maceratese.

Atmosfera entusiasta ed ottimista nella mattinata di venerdì 17 novembre in Via Giacomo Matteotti 34 a Sarnano, dove l’istituto di credito ha inaugurato un nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari alla presenza dei vertici della Banca, il Presidente Onorario e Fondatore Loris Tartuferi, il Presidente Ferdinando Cavallini, il Direttore Generale Toni Guardiani e la Responsabile Commerciale Debora Falcetta, oltre che delle maggiori autorità locali, a partire dal Sindaco del Comune di Sarnano Luca Piergentili, il Presidente della Croce Rossa di Sarnano Adriano Conti e…..

Semplici passanti, clienti, azionisti, dipendenti ed estimatori della Banca hanno partecipato numerosi all’evento, arricchito da un ricco buffet allestito per l’occasione.

Il nuovo punto operativo, attivo fin da subito, è stato progettato per offrire alla clientela un'esperienza di servizio bancario personalizzata e di alta qualità. Sarà infatti dotato di un’area accoglienza, un ambiente ospitale, confortevole e moderno, corredato da tutte le tecnologie al passo con i tempi, ed un apposito locale dedicato all’ATM, da cui sarà possibile effettuare le principali tipologie di operazioni bancarie in completa autonomia, e godendo della privacy e della sicurezza di cui si necessita quando ci si trova a compiere operazioni quali prelevamenti e versamenti. Inoltre, l’area self sarà sempre attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che la Banca sia completamente a disposizione dei propri clienti, in qualsiasi momento della giornata.

Non verrà meno nel nuovo ufficio la costante presenza fisica di un Consulente finanziario esperto e preparato, che possa assistere con professionalità e correttezza i clienti e la comunità tutta, per le più disparate le esigenze bancarie, finanziarie e assicurative.

Banca Macerata attraverso l’apertura del nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari di Sarnano mette in luce, ancora una volta, il proprio impegno continuo nel fornire servizi bancari di alta qualità e personalizzati, su misura per il cliente. Mette infatti a disposizione il proprio modello di servizio composto da competenza, disponibilità, facilità di ascolto, prodotti innovativi, ma soprattutto la propria rete di Consulenti Finanziari altamente specializzati, prefiggendosi l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento bancario per tutti coloro che lo desidereranno.