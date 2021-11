Il desiderio di fare le cose nel migliore dei modi. E’ stata questa la sua ispirazione, in una vita di lavoro dedicata al mare e al porto di Ancona. Maria Pia Giambuzzi Amatori, conosciuta da tutti come la “signora Lola”, ci ha raccontato insieme al figlio, il professor Franco Amatori, docente all’Università Bocconi, com’è stata costruita la storia d’imprenditoria che l’ha vista da sempre protagonista.

La signora Lola è una delle dieci donne che ci hanno parlato della loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali per il progetto #Ondafemminile con cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al Patto per la parità di genere, promosso da Assoporti, per dare voce alle donne che lavorano nei porti, parlando con loro della questione di genere, per ascoltare suggerimenti e idee per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.