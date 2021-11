“Con api non si vola più”. È una delle scritte che campeggia negli striscioni appesi di fronte alla raffineria di Falconara per il presidio promosso dalla Campagna nazionale Per il clima fuori dal fossile, Trivelle Zero Marche, Fridays for Future Ancona e Falkatraz.

L’evento rientra in una due giorni di sensibilizzazione verso l’ambiente e la transizione ecologica che culminerà nell’assemblea generale organizzata per domenica 21 novembre alle 18:30 al al FabLab di Falconara Marittima.