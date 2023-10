Leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, questa la diagnosi di Christian, una malattia terribile altamente debilitante dal nome quasi impronunciabile e per di più rarissima: in Italia si registrano appena una ventina di casi, un migliaio in tutto il mondo.

Christian non riesce a parlare, non può stare seduto autonomamente, nè tantomeno camminare, non può neppure mangiare, assume le sostanze nutritive attraverso un tubicino.

Insomma una di quelle diagnosi che distruggono vite e famiglie, non quella di Emily e Sergio però, anzi, grazie al loro amore, raccontano, hanno superato ogni difficoltà e Christian oggi non smette mai di sorridere.

Servizio di Laura Meda