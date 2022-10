E’ ufficiale. Saranno Andrea Maria Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni i nuovi componenti della Giunta Regionale delle Marche.Ieri sera, dopo le dimissioni degli assessori regionali uscenti, Mirco Carloni, Guido Castelli e Giorgia Latini, eletti in Parlamento il 25 settembre scorso, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha provveduto alla firma del decreto di nomina dei nuovi assessori. Fuori Ciccioli, il presidente Acquaroli: "Basta polemiche sull'alluvione".

Goffredo Brandoni, ex sindaco di Falconara scrive su Fb: "Inizio oggi un nuovo percorso amministrativo, al servizio della comunità marchigiana. Il Presidente Francesco Acquaroli m'ha voluto al suo fianco, nel Governo regionale, per portare avanti il progetto di rilancio del nostro territorio, avviato con l'affermazione del centrodestra nelle ultime elezioni regionali. Proseguirò il lavoro intrapreso, in particolare dell'assessore Guido Castelli, in settori importanti e strategici, come il bilancio, l'organizzazione e il personale, trasporti, enti locali, aree di crisi industriali e politiche comunitarie. Ricambierò la fiducia ricevuta operando con il necessario impegno che il nuovo e delicato incarico richiede".