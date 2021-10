“I sindaci devono occuparsi di sicurezza urbana, e non mi pare che ci siano grandi piani in questo senso, perché si tratta di un servizio che va garantito anche di notte”.

Filippo Saltamartini, assessore alla sicurezza della Regione Marche, interviene sul declassamento della Questura dorica, con il turnover di quattro questori in trenta mesi, e poche pattuglie in strada.

Il senso del suo intervento è di dividere la sicurezza delle città (“spetta ai sindaci”), dal confronto col ministero dell’Interno sui pochi agenti: “Chiesto un incontro”.

Servizio di Lucio Cristino.