Pioggia, peronospora e grandine. È una vendemmia complicata e piena di insidie quella che i viticoltori marchigiani stanno svolgendo in questi giorni, nella Regione Marche fa sapere Coldiretti si prevedono cali di produzione fino al 40 o addirittura al 50%.

Una situazione a macchia di leopardo quella della peronospora che ha visto alcune aziende specialmente quelle che lavorano solo con le proprie uve quasi in ginocchio e altre, magari distanti solo pochi chilometri ma con una migliore esposizione, poco o per nulla toccate.

E se per la grandine i viticoltori sono solitamente assicurati non si può dire altrettanto per la peronospora della vite, fortunatamente, dopo le pressanti richieste degli agricoltori, è scesa in campo la regione che sta avviando procedure specifiche per la concessione di ristori.

Ma che vendemmia è dunque quella del 2023? Di sicuro tardiva, a causa delle condizioni meteo registrate negli scorsi mesi, e caratterizzata da consistenti cali di produzione, ma, almeno, la qualità c'è.