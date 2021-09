Continueranno fino a data da destinarsi gli open day per la vaccinazione contro il covid 19 agli Ospedali Riuniti di Ancona. Un’opportunità in più visto che la Regione spera in una nuova ondata di prenotazioni in vista del 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.Scatta invece da oggi lunedì 20 settembre la somministrazione della dose addizionale di vaccinazione anti Covid-19 ai soggetti fragili.