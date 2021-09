La rappresentazione più maestosa è sulla facciata, ora in parte nascosta dal cantiere sulla strada, della Loggia dei Mercanti. Ma il centro di Ancona è costellato di raffigurazione più o meno nascoste del suo stemma: da quello della fontana del Calamo, passando per il palazzo della prefettura, a quello in piazza del Papa o al Palazzo degli anziani. Ecco il cavaliere a cavallo, l’eroe di Ancona, scoperto in una sorta di caccia al tesoro guidata da Annalisa Trasatti nell’ambito della rassegna “AlfaBeta, il codice, il segno, il significato”.L’eroe dello stemma di Ancona: mancano il drago e la principessa. E allora se non è San Giorgio a cavallo, chi è?