Cocaina ordinata e consegnata a casa, proprio come fosse una pizza.

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo,insieme ai reparti di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina nei due comuni e in tutto l'entroterra fermano.

Gli spacciatori avevano creato e allestito una vera e propria rete di consegna a domicilio della droga, su ordinazione. L’indagine, coordinata dalla Procura fermana, è stata avviata nell’inverno 2021 e ha consentito ai militari di documentare 1.800 episodi di spaccio, per un valore di mercato stimato in 80mila euro.

È il primo bilancio dell’operazione antidroga ‘Retail’, che ha visto concludersi la prima fase nelle prime ore della mattinata odierna. Nove le persone individuate dai carabinieri, Due persone in custodia cautelare, altre sette indagate a piede libero. Per una 42enne e per un 50enne, entrambi albanesi e con precedenti, ritenuti responsabili in concorso di detenzione e spaccio, è scattata la misura dell’obbligo di dimora. Per gli altri sette uomini, albanesi e italiani tra i 39 e i 60 anni, alcuni con precedenti specifici, sono state disposte perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di stupefacenti: ricerche effettuate anche grazie al temibile fiuto dei pastori tedeschi ‘Kevin’ e ‘One’ delle unità cinofile di Pesaro Urbino, che hanno trovato facilemente la cocaina.

Nelle perquisizioni inoltre è stato sequestrato vario materiale utile al confezionamento delle dosi tra cui bilancini precisione, e poi denaro contante provento dell’attività di spaccio. Segnalati inoltre in Prefettura 20 acquirenti.

L’attività, spiegano i Carabinieri di Fermo, segue e integra l’operazione “Underground” che già lo scorso marzo aveva portato all’arresto di otto persone facenti parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio nel Fermano: secondo i militari infatti il gruppo individuato oggi si riforniva di droga dai soggetti protagonisti dell’operazione “Underground”