ANCONA – Ancora un grave incidente in A14, questa volta tra Ancona Nord e Montemarciano, al km 212 in direzione nord. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, coinvolte un mezzo pesante e diverse auto, si parla di almeno tre vetture. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona e gli uomini del 118.

Diverse le persone rimaste ferite, uno dei quali è stato trasportato in gravissime condizioni in codice rosso a Torrette. Altri due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso in ambulanza.

A causa dell’incidente al momento si registra una coda di 3 km tra Ancona Nord e Montemarciano verso Bologna. Società Autostrade consiglia di uscire ad Ancona Nord.





IN AGGIORNAMENTO