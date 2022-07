Sapete cosa sono gli omini di pietra? sono le piccole piramidi che indicano i sentieri che portano a conoscere natura e persone, colline e montagne. Con i nostri omini di pietra vi portiamo, un passo dietro l’altro alla scoperta di territori e vedute straordinarie, vi aspettiamo in tv in punta di scarpone o in sella ad una bici con le Marche in cammino.

La prima puntata in onda sabato 23 luglio sarà dedicata al Grande Anello dei Sibillini che percorreremo insieme a Tommaso Fagiani, guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Fabrizio Castelli, maestro di Montain Bike e guida MTB.

La prossima settimana, sabato 30 luglio, andremo invece alla scoperta del Cammino dei Cappuccini, da Fossombrone ad Ascoli Piceno.

"Omini di Pietra" è un programma di valorizzazione delle aree interne delle Marche e di quelle colpite dal sisma del 2016: il cammino è uno dei veicoli per conoscere e attraversare con rispetto i territori stessi.

"Omini di Pietra" nasce da un'idea di E'tv Marche e trova la luce grazie alla collaborazione con la Regione Marche e in particolare il progetto Marche Outdoor