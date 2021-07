Identificato l’autista e sottoposto a sequestro l’autobus che ha urtato questa mattina davanti al Convitto di Macerata, in via Caduti di Nassirya una donna di 46 anni, Federica Ciuffetti, residente a Corridonia, facendola cadere a terra. Un colpo che non le ha lasciato scampo. Il mezzo, appartenente alla ditta Contram che è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia. Il conducente, al momento molto provato ha detto di non essersi accorto di quanto accaduto e sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale uso di alcool o droga è risultato negativo.