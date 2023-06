Si celebra oggi la giornata mondiale del rifugiato, istituita il 4 dicembre 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del cinquantennale della Convenzione di Ginevra che, nel 1951, ha definito lo status di rifugiato.

Nelle Marche sono presenti nei centri di accoglienza 2.447 migranti e 1.319 sono presenti nei centri SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), per un totale di 3.766 persone (dati aggiornati al 15 giugno 2023 del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione).

La percentuale di migranti in accoglienza su base regionale è pari solo al 3% del totale dei presenti sul territorio nazionale.

E da oggi al via in tutta la regione eventi per ricordare questa giornata e soprattutto le sfide che devono affrontare milioni di persone. Ad Ancona l'appuntamento è alla Mole per raccontare dei progetti di accoglienza Sai e non solo