Il 25 e 26 maggio 2024 torna Cantine Aperte, un’occasione per prendersi del tempo dedicandolo a una delle più coinvolgenti passioni: quella per la bellezza dei territori, la piacevolezza di nuove esperienze che arricchiscono il proprio bagaglio personale, i racconti di chi nel proprio lavoro mette tutto sé stesso e, dulcis in fundo, per il vino, bevuto a tempo e modo, assaporandolo così nella sua essenza più profonda.

Questa manifestazione, tanto attesa da tutti gli enoturisti non solo italiani, è un'opportunità unica per scoprire le eccellenze vitivinicole della Marche, immergendosi tanto nella sua cultura che nei suoi paesaggi mozzafiato.

Partecipando all'evento, si avrà l'opportunità di incontrare i tanti produttori marchigiani, apprendere i segreti della vinificazione e assaporare i loro vini unici che caratterizzano questa regione.