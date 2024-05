Il dramma, la paura e la confusione di Khalifa Ardhaoui, cittadino italiano di origini tunisine che vive ad Ancona da 20 oltre insieme alla sua famiglia, la moglie e i due bimbi di 5 e 7 anni, un uomo che ha sempre lavorato, con un'attività in proprio e che soprattutto ha sempre pagato l'affitto con puntualità. Questo almeno fino al covid: sono bastati alcuni mesi di ritardo durante la pandemia, quando Khalifa non lavorando si è ritrovato in difficoltà economiche, ad innescare l'azione legale da parte del proprietario dell'appartamento.

Nonostante gli arretrati siano stati saldati in seguito dalla famiglia, lo sfratto è andato avanti, divenendo esecutivo, e a nulla è valso l'interessamento finale nella vicenda dell'ASIA, Associazione Inquilini e Abitanti di Ancona

Secondo il Viminale nel 2022 gli sfratti in Italia sono cresciuto del 218% , così come le richieste aumentate del 199%. Quarantaduemila i provvedimenti emessi in Italia, novantanovemila le richieste di esecuzione, 30.300 gli sfratti eseguiti: un'emergenza senza precedenti, che nel post covid non ha fatto altro che aumentare, e nessuna regione è esclusa. Ogni giorno nel nostro paese 150 famiglie finiscono per strada. Khalifa questa volta è riuscito a scamparla, un piccolo miracolo ha evitato il peggio, lo sfratto previsto per venerdì scorso è stato rimandato al 25 ottobre, giorni e mesi preziosi per la famgilai per riuscire a trovare una nuova casa.