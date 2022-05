Sei milioni di euro per mettere in campo una serie di progetti per l'ambiente, e in particolare per la gestione dei rifiuti. È il budget complessivo delle proposte di finanziamento presentate dal Comune di Ancona al Ministero della transizione ecologica sui bandi PNRR. Due le linee di intervento, una sul miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata di rifiuti urbani. L'altra sull'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Tutte le proposte di finanziamento vincolano il comune a garantire il raggiungimento entro il 2026 di una percentuale del 67,5 di raccolta differenziata.