Un orso in fuga in galleria, quella tra l’altro anche abbastanza lunga di Forca Canapine, al confine tra Marche e Umbria, ad Arquata del Tronto. L’incredibile sequenza gira in chat da qualche giorno, ma ancora non è stato identificato l’autore del video che a bordo di una vettura, a bassa velocità, scorta l’animale verso l’uscita. La presenza dell’orso marsicano non è una novità nel parco nazionale dei Monti Sibillini con almeno un altro esemplare, immortalato in un altro video a ottobre scorso, in questo caso sulle montagne maceratesi. La corsa di un orso in galleria però non si era mai vista.

Non correre in auto, all’interno di strade in aree protette dovrebbe essere la regola sempre, dice Alessandro Rossetti, biologo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, perché potremmo incappare in lupi, cinghiali o un capriolo. E anche un orso marsicano, appunto, che può superare anche il quintale di peso e che comunque, se non disturbato, ha un’indole non pericolosa per l’uomo.