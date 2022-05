Quale migliore riapertura della stagione turistica marchigiana se non con un festival dove il mare incontra le persone? Torna ad Ancona Tipicità in Blu e lo fa partendo da blu economy, bio economia ed economia circolare, con una serie di incontri che hanno portato nel capoluogo dorico 18 al 20 maggio esperti, ricercatori, studenti e imprenditori

Dalla Mole Vanvitelliana alla Marina Dorica alle visite in città, ora è il momento di passare al lato più gustoso di Tipicità in Blu. Degustazioni guidate di mare e di terra, chef stellati e personaggi d'eccezione, minicrociere sul Conero, menù ed aperitivi in blu attendono gli ospiti che arriveranno ad ancona questo week end e per gli amanti della vela e del cibo a marina dorica arriva anche l'inconsueta Sailing Chef.