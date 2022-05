Si è conclusa con l’evento di premiazione la decima edizione del Contest “Alceo Moretti”, l’iniziativa realizzata all’interno del corso di Strategie per i Mercati internazionali della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione dell’agenzia Moretti Comunicazione, che premia il miglior progetto proposto dagli studenti e che quest’anno ha avuto come protagonista Elica. La storica azienda di Fabriano, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha dunque lanciato la sfida agli studenti del corso di Marketing, che hanno avuto due mesi di tempo per cimentarsi in vere e proprie agenzie e sviluppare la loro “proposta creativa sostenibile”.