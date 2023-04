“Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza relativa ad una causa tra l'Autorità italiana garante della concorrenza e il Comune di Ginosa, in Puglia.

I giudici di Lussemburgo erano chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione della legge italiana che prevede la proroga automatica delle concessioni balneari, facendo chiarezza sulla validità, il carattere vincolante e l'effetto diretto della direttiva Ue per i servizi nel mercato interno, nota come Bolkestein.

C'è uno spiraglio, però, che fa trapelare cauto ottimismo in quota Confcommercio. Ovvero un passaggio della sentenza in qui si ricorda che le disposizioni Ue si applicano “a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo” e che, nel valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili per la messa a bando, i Paesi membri sono chiamati a basarsi “su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”.

Contestualmente la Corte Ue ha stabilito che “i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicare le disposizioni europee”, disapplicando invece “le norme di diritto nazionale non conformi”.

Per il direttore di Confcommercio Marche e Marche Centrali, "è necessario un monitoraggio delle spiagge, che potrà dare luogo ad una riforma strutturata e completa del settore balneare".