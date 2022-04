Andrea si è allontanata da sola e Simone è andato via con Aurora in auto, sono queste le verità di Francesco proprietario del casolare di Montecarotto, dove la mattina del 12 marzo si sono perse le tracce di Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi che da allora pare essere scomparsa nel nulla.

Qualcuno potrebbe averle dato un passaggio, spiega Francesco, lei ha preso e se ne è andata, come se avesse fretta, come appunto se qualcuno la aspettasse.

Andrea, continua Francesco, avrebbe chiesto più volte il telefono a Simone, ma lui arrabbiato ha rifiutato di consegnarlo, nel tentativo, secondo Francesco, di trattenerla. Quel telefono, ora sotto sequestro, con cui Andreea la sera precedente avrebbe chiesto aiuto all'ex fidanzato, Daniele, dicendogli che gli avrebbe scritto la seguente per andarla a prendere. Forse però c'era anche qualcun altro ma chi?

Nessuno ha visto nulla, certo però una ragazzaa piedi lungo la Montecarottese non passa inosservata. Esclusa l'ipotesi che Andreea abbia preso un autobus, la conferma arriva direttamente dall'autista del mezzo che quella mattina ha percorso proprio via Montecarottese nei minuti in cui Andreea si sarebbe allontana "Non ho notato nulla – ha riferito l'uomo – di sicuro se fosse salita me lo ricoderei così come se l'avessi vista lunga la strada".

Il mistero dunqye resta tale. La speranza è che arrivino delle risposte dagli accertamenti dei Ris e dei tecnici nel casolare di Montecarotto e all'interno della roulotte e dai telefoni sequestrati.