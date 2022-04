La pandemia non è ancora finita, dopo giorni di flessione, l'incidenza fa un balzo in avanti di oltre 100 punti in sole 24 ore, tornando sopra quota 770. Siamo a 772, + 122 rispetto a ieri. La flessione dei giorni scorsi, fanno sapere dalla regione marche, non è solida, la presenza del virus purtroppo è ancora alta sia a livello nazionale sia a livello regionale.

E in effetti nelle marche i nuovi contagi nell'ultima giornata sono ben 2894. Ancona la provincia più colpita con 804 nuovi casi, a seguire Ascoli con 596, Pesaro Urbino con 547, Macerata con 492, chiude la provincia di Fermo con 334 positivi.

Resta comunque buona la situazione sul fronte ricoveri, 184 in totale i pazienti, – 10 rispetto a ieri, di cui 5 in terapia intensiva. Le prcentuali di occupazione dei posti letto dei pazienti covid restano così contenute, 2% in terapia intensiva e 17,7 % nei reparti non intensivi. Da registrare purtroppo 8 morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 3814