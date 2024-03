Un tesoretto di oltre 12 milioni di euro stanziati in quota maggioritaria da Comune (4 milioni) e Viva Servizi (6 milioni), ma anche da Regione e Authority in vista del G7 Salute. E così le strade di Ancona vanno in sala trucco per un importante programma di manutenzione straordinaria. Cantieri itineranti a partire dalla seconda metà di maggio. Ecco dove s'interverrà.