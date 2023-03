!6 aprile, ecco l'invito! VI ASPETTIAMO!!!

Per gli #orfani africani, per i #terremotati e #alluvionati marchigiani, per i nostri #disabili: sono i fronti n cui è impegnato il Il sorriso di Daniela, Onlus fondata da Gabriella Storani in ricordo di Daniela, Peppe e di Franco.

Ci ritroviamo tutti a pranzo insieme il 16 Aprile a Villa Verdefiore, per salutarci, conoscere i nostri progetti e sostenerci!

Info e prenotazioni 3297457405