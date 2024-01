Sanità al collasso in Italia e le Marche non fanno eccezione tra lunghe liste di attesa, mancanza di posti letti e continui tagli alle risorse. Il punto tra medici e infermieri ad Ancona. È iniziata una stagione di proteste e scioperi alla quale aderiscono tutti gli operatori coinvolti in sanità: il Covid ha messo in luce tutte le fragilità del sistema sanitario nazionale.