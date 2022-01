Prova Green pass superata anche per parrucchieri e centri estetici. Anche per loro è infatti scattato da oggi l'obbligo di chiedere ai propri clienti il pass. Qualche defezione dunque c'è stata, ma la maggior parte dei clienti, spiegano i titolari delle attività, è pronta al controllo e approva la scelta.

L'unico rischio è che qualcuno rinunci alla manicure o alla piega perchè senza green pass o, peggio, decida di ricolgersi agli abusivi, provocando così una diminuzione del fatturato per coloro che invece rispettano la legge, oltre a un rischio maggiore di contagio. Comunque il green pass base, accessibile a tutti anche con un semplice tampone antigenico o molecolare, non dovrebbe essere un problema secondo i titolari dei saloni.