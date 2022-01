I furti commessi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo con l'utilizzo di spray urticante non sono stati episodi di una sera, ma rientrano in una più ampia serie di raid programmati con metodo e continuità. È questa in estrema sintesi la ricostruzione fatta davanti alla corte d'assise d'appello dal sostituto procuratore generale Ernesto Napolillo che ha chiesto al termine della sua requisitoria il riconoscimento del reato di associazione per delinquere nei confronti dei sei ragazzi della banda dello spray, già condannati in primo grado con pene dai 10 ai 12 anni per aver aver innescato con un getto di spray al peperoncino la calca in cui morirono cinque adolescenti e una mamma di 39 anni.