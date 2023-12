In fila per l'assaggio, ma solo dopo aver riabbracciato e accolto mogli, fidanzate, parenti, figli. Una giornata carica di emozioni quella che hanno vissuto i detenuti del carcere di Barcaglione di Ancona, per la prima volta dopo i tre anni di sospensione per il Covid, perché le porte dell'istituto penitenziario si sono aperte all'arrivo delle famiglie