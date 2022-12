Ancona torna a festeggiare il nuovo anno in piazza e per farlo sceglie uno dei luoghi simbolo della città: piazza della Repubblica, con la splendida cornice del Teatro delle Muse.

La location: un luogo simbolo capace di accogliere tutti

Rimane il format vincente con un gruppo musicale affiancato da dj del territorio, mentre la scelta finale della location è una novità per la notte del 31 dicembre e ha significati precisi.

A causa della pandemia, da due anni non si festeggiava il capodanno in piazza, all'aperto, tutte e tutti assieme. Si è, quindi, voluta dare la possibilità di partecipare a più persone possibile, in una piazza aperta che coinvolge tutte le aree vicine: piazza del Papa, corso Mazzini, corso Garibaldi, e quindi tutte le attrazioni attive e i locali aperti nel periodo natalizio.

"Se avessimo continuato in piazza del papa – sintetizzano gli assessori Paolo Marasca e Stefani Foresi – avremmo dovuto limitare la capienza, o far togliere i dehors ai locali. Due cose impensabili. E' la prima volta che si torna in piazza per la fine dell'anno e la città non è una discoteca, non è giusto dire a chi viene che non c'è posto per lui. Per questo

abbiamo scelto una piazza aperta". A questa ragione se ne aggiunge poi una simbolica: si chiude il 31 dicembre il ventennale della riapertura del Teatro delle Muse, che oggi è considerato uno dei teatri più importanti d'Italia. Metterlo al centro della festa ha un valore particolare, come sottolinea l'assessore Marasca: "il capodanno è seguito, da anni, dalle maestranze del nostro teatro. E non a caso funziona perfettamente. Vogliamo che nel ventennale della riapertura questi eccezionali professionisti possano giocare in casa, pensando anche ad un allestimento che valorizza il Teatro Maggiore delle Marche. Vogliamo che il Teatro sia un po' il nostro fuoco d'artificio, quest'anno".

Il centro città

La scelta della piazza del Teatro è anche un segnale di coinvolgimento della città, come ormai di consueto trasformata in un villaggio natalizio. L'amministrazione e le associazioni di categoria del commercio, infatti, condividono lo sforzo di coinvolgere sia le attività di ristorazione e somministrazione di una vasta area che comprende Corso Mazzini, Corso Garibaldi e piazza del Papa, sia le attrazioni natalizie come il mercatino, la ruota, la pista di pattinaggio, per regalare una notte di fine anno che ha il suo fulcro nello spettacolo in piazza ma che moltiplica le occasioni di intrattenimento.

Saranno aperte la ruota e la pista di pattinaggio su ghiaccio e il Comune darà informazione capillare attraverso i canali web, social e stampa istituzionali su tutte le attività previste.