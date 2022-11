Una delle ultime giovani vittime, ma solo in ordine di tempo è Milena Lentini, di Mombaroccio, appena 14 anni, studentessa a Pesaro. Il suo sorriso si è spento per sempre dopo l’incidente stradale avvenuto l’8 novembre mentre andava a scuola, sull’auto di un conoscente. La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Alla vigilia della “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada” del 20 novembre i dati per il 2021 restituiscono per le Marche un quadro drammatico. Ci sono stati 4663 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 84 persone e 6277 feriti.

l’Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in collaborazione con lo specifico Gruppo di Coordinamento ASUR, ha realizzato un focus sul fenomeno della incidentalità stradale nella Regione Marche – ha sottolineato l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – l’obiettivo è la riduzione del 50% entro il 2030 delle vittime e dei feriti gravi per incidenti stradali (rispetto al 2019, essendo i dati del 2020 falsati dal lock-down) e il loro azzeramento entro il 2050”.

Secondo i dati l’84,5% dei decessi ha riguardato il sesso maschile, le vittime nel 40,5% dei casi erano over 65, il maggior numero di vittime si registra nella categoria conducenti (65,5%), e nei pedoni (26,2%).