“Ogni diritto in meno è uno schiaffo in più” è il titolo della rassegna organizzata a SPAZIO PRESENTE- Museo della Città dal Comune di Ancona e da Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre. In programma cinque appuntamenti, tutti con inizio alle ore 17,30 e con ingresso libero, per riportare l’attenzione sulla situazione internazionale e sulla universalità della condizione femminile che ad ogni latitudine del mondo mostra fragilità, vuoti di diritti, soprusi e violenza ma anche la lotta e la solidarietà al femminile in quella che può essere definita la “rivoluzione delle donne”, dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane iraniana arrestata, picchiata e uccisa per una ciocca di capelli fuori posto dal velo.

Ieri, venerdì 18 novembre il primo appuntamento dal titolo“Afghanistan, Iran: la rivoluzione è donna”. Il punto con attiviste e testimonianze: saranno presenti le donne delle comunità afghana e iraniana nelle Marche dell’associazione Amad, ma anche Sahar Salam, attivista irachena ad Ancona nell’ambito del tour “La voce della Rivoluzione” organizzato dalla ong “Un Ponte Per”.