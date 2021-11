Terze dosi del vaccino, nuovi posti letto di terapia intensiva, implementazione delle cure con l’acquisto di pillole anti-Covid. Ecco il piano della Regione per contrastare la quarta ondata della pandemia. A cominciare dai vaccini e dai richiami. Da lunedì 22 novembre sarà possibile prenotarsi per tutti gli Over 40. Quindi il numero di letti in rianimazione. Erano 115 a ottobre 2020, oggi sono 238 (gli ultimi 24 in più tra Torrette e San Benedetto). Anche così le Marche evitano il rischio di finire in zona gialla, con una percentuale di occupazione che sfiora il 10%