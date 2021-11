Non vaccinato, muore dopo aver contratto il virus, rifiutando le prime cure, spinto dai famigliari. Nessuno può dire ormai come sarebbe andata a finire, ma è un fatto che vaccino e fattore tempo siano al momento tra le cose che funzionano di più nella lotta al virus.

C’è anche questo nelle cronache della quarta ondata di Covid dal fronte dei pazienti più gravi, le terapie intensive dove più dell’80% dei ricoverati è non vaccinato.

Nelle Marche che aumentano i posti letto per evitare il passaggio in zona gialla, come altre regioni, a rischiare di più sono anche i malati gravi non Covid.

Servizio di Lucio Cristino.