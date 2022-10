La stenosi carotidea nel paziente anziano: realtà e stato dell’arte all’Inrca. È questo il focus del convegno medico, organizzato dal dottor Gianfranco Boccoli, direttore del reparto di chirurgia dell’Inrca di Ancona all’auditorium dell’hotel Passetto. L'evento organizzato in una doppia sessione di lavoro punta ad approfondire tutto il lavoro che ruota introno al trattamento del paziente con stenosi carotidea. Dalla prevenzione alla presa in carico al trattamento chirurgico. Il numero di ictus di origine carotidea è in aumento in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita.