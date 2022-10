Una scelta controcorrente quella di Giovanni Fusco. Mentre molti ristoratori ed esercenti chiudono o decidono di darsi una pausa a causa dell'aumento dei costi di materie prime ed energia, lui ha invece deciso di provarci. Così dallo scorso luglio ha preso in gestione il ristorante Amarcord ad Ancona. 31enne anconetano, dopo un a prima esperienza nel campo della ristorazione e alcuni lavori all'estero a Valencia in Spagna, anche nel campo della comunicazione, Giovanni ha deciso di rientrare in Italia e ritornare al suo primo amore, mettendosi alla prova come ristoratore.