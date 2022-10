Cibo e vino sempre più punto di riferimento nella scelta della meta di viaggio ed elementi fondamentali dell'offerta turistica di un territorio, così il Presidente Nazionale Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini intervenuto al al convegno “Comunicare il food, la promozione come leva competitiva”, organizzato da Confartigianato Marche a Senigallia presso l’I.I.S. Panzini.

E non è un caso che Confartigianato abbia scelto proprio questo contesto per fare il punto sulla cultura del gusto, una cultura che ha bisogno anche dalla preparazione degli operatori, a partire appunto dal mondo della scuola.



Il Presidente Rivoltini collegato in video ha ribadito ai ragazzi del Panzini come sia fondamentale tramandare la tradizione e le tante eccellenze del nostro Paese e i ragazzi hanno risposto con una grande partecipazione.

Dai vini, all’olio, ai legumi e alla qualità dei prodotti Made in Marche. Il settore agroalimentare rappresenta un patrimonio prezioso del nostro territorio, per il bagaglio di professioni e di saperi alla base delle sue produzioni e Confartigianato Alimentazione è da sempre in prima linea, per preservare le tradizioni produttive e valorizzare quell'eccellenza alimentare che tutto il mondo ci riconosce.