Il gasolio per i mezzi agricoli che è arrivato a impattare il 25% sulle spese aziendali, il caro energia e poi ancora il costo di concimi e sementi triplicato in un anno. È il conto salato che tanti imprenditori agricoli marchigiani si trovano davanti e con cui guardano con preoccupazione ai prossimi mesi. Qui siamo a Civitanova, in un'azienda agricola che comprende anche un allevamento di bovini di razza marchigiana. I mangimi per gli animali vengono prodotti internamente all'azienda, un vantaggio per l'abbattimento dei costi che comunque restano alti e inevitabilmente si riflettono sul prezzo finale della carne.