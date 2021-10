Trattenuta in Grecia dalla nascita, costretta a vedere il padre solo poche volte all’anno e spesso con l’ausilio di un traduttore. E’ la storia di una bimba italiana di 5 anni, portata via dall’italia prima ancora di venire al mondo e del suo papà, Emilio Vincioni, un 47enne di Sassoferrato che da cinque anni combatte per lei.

Tutto inizia nel 2013 quando Vincioni conosce quella che diventerà la sua futura moglie durante una vacanza in Grecia. I due si sposano e decidono di vivere in Italia. Nel 2016 arriva la figlia. La donna propone di partorire nel suo paese d’origine per poi tornare in Italia dopo qualche settimana. Non tornerà mai più. Da quel momento inizia una battaglia legale che ha attraversato i tribunali di mezza Europa senza però risolvere il caso.

A Vincioni è arrivato oggi anche il sostegno del consiglio regionale delle Marche che ha accolto all’unanimità la mozione sul suo caso presentata dal consigliere Rossi. Nella speranza di poter dare di nuovo un padre alla propria figlia.