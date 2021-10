Se dopo la prima tornata la sinistra si leccava le ferite e il centro destra gioiva , stavolta, un po’ anche a sorpresa, è il centro destra ad avere la peggio. I contendenti però spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli non erano gli avversari politici di sempre quando piuttosto gli stessi cittadini. A vincere infatti è stata più di ogni altra cosa l’astensione.

Chi non ha perso a questa tornata è il centro sinistra, anche se di fatto non concorreva neppure, dato che i candidati PD non erano riusciti ad arrivare al ballottaggio. Eppure il capogruppo del Partito Democratico in regione Maurizio Mangialardi è positivo. “Il centro sinistra unito su scala nazionale ha dimostrato di poter vincere – spiega Mangialardi – e questa è la strada da seguire anche a livello regionale”