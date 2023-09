Digitalizzazione dei cimiteri di Ancona. Anconambiente presenta Aldilàpp, una piattaforma in grado di geolocalizzare i loculi e fornire indicazioni per raggiungerli attraverso Google Maps, fornire servizi di pulizia delle lapidi. Ornamenti come fiori e lampade votive saranno acquistabili direttamente da smartphone, Aldilàpp offre anche la possibilità lasciare messaggi e ricordare i propri cari defunti su una bacheca virtuale. Questa operazione, che ha portato alla realizzazione di un censimento digitale degli oltre 90.000 defunti presenti nel Comune di Ancona, rappresenta un elemento di facilitazione per la gestione dei servizi cimiteriali, primo fra tutti il decoro, che a breve sarà affidata all'azienda Mobilità & Parcheggi S.p.A.L'App è scaricabile gratuitamente sia per IOS che per Android.